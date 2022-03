Un soggetto (non ancora identificato dalle forze dell’ordine), dopo alcuni segnali di squilibrio, ha divelto il cancello con la sua auto e si è diretto verso i campi, poi è scappato nella pineta adiacente alla struttura in cui si allena il Napoli. Continua la ricerca delle forze dell’ordine che si sono recate sul posto per far luce sui fatti e garantire a tutti la sicurezza. È stata sicuramente una ripresa tormentata per gli uomini di Spalletti.

Ciro Troise per Calciomercato.it