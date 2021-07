CM.IT – PSG-Koulibaly, rifiutata offerta di 40 milioni

Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou Koulibaly. Da diverse stagioni, al centro delle voci di mercato, per il centrale del Napoli il futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club che si è mosso nei giorni scorsi in modo ufficiale per portare Koulibaly tra le proprie fila è stato il PSG. È stata presentata al Napoli un’offerta da 40 milioni prontamente rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis che non intende vendere il suo difensore per quella soglia.