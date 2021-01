CM.IT – Rifiutate tutte le offerte, Milik resterà a Napoli

Niente Atletico Madrid, niente Marsiglia: Arkadiusz Milik resta ancora al Napoli. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro ha comunicato ufficialmente oggi al calciatore e ai suoi rappresentanti di aver rifiutato tutte le offerte pervenute in questi giorni, ritenute troppo basse, senza alcun margine di trattativa. Nessuna apertura, quindi, a uno sconto sui 15 milioni che le parti auspicavano, e spagnoli costretti a virare su altri obiettivi. I colchoneros avrebbero investito al massimo 6-7 milioni di euro per il cartellino del polacco ed ora cercheranno una soluzione low-cost, possibilmente in prestito. L’unica squadra che ha offerto a De Laurentiis gli ormai famigerati 15 milioni di euro è la Fiorentina, soluzione però che il giocatore ha declinato. Per Milik, che non viene pagato da ottobre e dovrà fare i conti anche con una causa da un milione di euro per la questione diritti d’immagine, aumenta di ora in ora lo spettro di una stagione intera da vivere in tribuna, con un’unica consolazione: a giugno avrà una fila di club pronti ad offrirgli un super contratto, tra i quali ci sono Juventus, Atletico e Roma. Avrà tempo per rifletterci. Anche troppo.