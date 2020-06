CM.IT – Roma, si avvicina Pedro: lo spagnolo vuole lasciare la Premier League

Pedro Rodriguez si avvicina alla Serie A. Dopo cinque anni al Chelsea, lo spagnolo ha scelto di lasciare l’Inghilterra e in questo momento l’opzione più probabile per il suo futuro è proprio il nostro campionato. A gennaio sembrava certo il suo trasferimento in MLS, dove continua ad avere diverse proposte, ma gli interessi di queste settimane lo hanno convinto: vuole restare in Europa. E la Roma è davanti a tutti.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, quella giallorossa è un’opzione sempre più concreta per il campione del Mondo 2010. Anche la Juventus si è interessata al classe ’87, ma per ora non è andata oltre dei contatti preliminari, mentre il pressing giallorosso è costante.

Per concludere l’affare a parametro zero manca solo l’ultimo sì dell’attaccante, che non dovrebbe essere lontano: l’idea di giocare in Italia lo affascina. Pedro valuterà in questi giorni con il suo entourage tutte le proposte sul tavolo. Ma quella della Roma, ad oggi, è la migliore.

Fonte: Calciomercato.it