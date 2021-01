CM.IT – Sondaggio del Napoli per Dimarco. La situazione

Dopo gli interessamenti del Napoli per Emerson Palmieri e Junior Firpo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è un nuovo nome sul taccuino dei dirigenti azzurri. Da quanto filtra da ambienti veronesi, piace il terzino Federico Dimarco. Il 23enne terzino mancino è in prestito agli scaligeri, con il Verona che vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, mentre l’Inter, proprietaria del cartellino, ha un controriscatto a 7 milioni e, al momento, sembrerebbe intenzionata ad esercitare questa opzione.

Il Napoli ha sondato la possibilità di portare in azzurro il terzino per la prossima stagione, lavorando già in queste settimane per capire eventuali margini di trattativa. L’entourage del calciatore, capitanato dall’agente Giuseppe Riso, è già stato informato dell’interesse partenopeo: ovviamente, quella azzurra rappresenta un’opportunità di rilievo.

Arrivare ad Emerson Palmieri è estremamente complesso. Potrebbe esser più facile trovare come obiettivo per il mercato di gennaio Junior Firpo del Barcellona. Da tempo si parla dell’interesse per il terzino catalano, ma, di fatto, non si può parlare di una trattativa avviata senza un’uscita nel reparto, in particolare quella di Kevin Malcuit.

Firpo, però, è calciatore gradito all’area tecnica: con un lasso di tempo sufficiente per imbastire una trattativa con il Barcellona, filtra ancora la possibilità di aprire una porta per il passaggio in azzurro anche nel mese di gennaio.