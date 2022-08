Cobolli Gigli: “Il Napoli si è liberato dei vecchi, ma sta facendo le cose giuste”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli si è mosso negli ultimi giorni, e devo dire che sta facendo delle cose giuste. Questo Kvaratskhelia sembra essere una splendida scoperta. Il Napoli, con il presidente De Laurentiis sempre attento al bilancio, ha fatto una rivoluzione prendendo giocatori con minori costi di gestione. Al momento mi sembra che le cose sono state fatte giuste, come dimostrato già a Verona. Al Bentegodi poi non c’erano ancora Raspadori e Simeone, giocatori giovani e di valore assoluto. Il Napoli si è un po’ ripulito dal vecchiume, anche se era di alto livello, e sta operando davvero bene. I 40mln incassati dalla cessione di Koulibaly verranno messi in cassa, cosa giusta per una società per azioni.

Napoli in lotta scudetto? Ci sono 7-8 squadre, se ci basiamo sulla prestazione di Verona dobbiamo dire che la squadra e soprattutto l’allenatore funzionano. C’è stato un bel gioco. Invece la Juve è in alto mare, Kean si deciderà a diventare grande o vorrà essere un emulo di Balotelli? Gravissimo è stato il suo ritardo alla partita amichevole, è stata giustissima la multa che gli è stata inflitta. Bisogna che questo ragazzo si metti a posto, se no è alta la tentazione di cederlo”.