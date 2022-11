Cobolli Gigli: “La bufera Juve non è improvvisa, era prevedibile”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione del programma Radio Goal:

“Le bufere non sono mai improvvise. Tutto quello successo alla Juve forse si poteva prevedere. Sul discorso plusvalenze, c’è stato un momento in cui si è detto ‘Lo fanno tutti’ e quindi non si è creato nessun problema. Lì è stata messa la polvere sotto il tappeto e poi le cose sono diventate più serie.

L’acquisto di Ronaldo è stato un errore, perché costava troppo e perché non ha legato con lo spogliatoio. Il suo arrivo ha conciso con la ‘fase due’ della gestione Agnelli, dopo quella con Marotta, con Paratici che non l’ha mai aiutato più di tanto.

Gli azionisti della Juventus hanno sempre messo i soldi. I debiti sono sempre stati ripianati, questo dimostra almeno l’attenzione degli azionisti a non ricadere in situazioni più gravi, come quella che colpì il Parma.

Alla luce di quelli che ho sentito ieri, erano dimissionari, oggi mi sembrano dimissionati. Ferrero è un’ottima persona, lo conosco bene, e gli auguro tutto il bene”.