Colantuono: “L’Atalanta tiene tanto alla finale, ma gli azzurri hanno un’arma per creare difficoltà”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il tecnico Stefano Colantuono. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha cercato di fare qualcosa di diverso nella partita di andata, potrebbe essere una strategia aspettarli e poi ripartire. Gli attaccanti del Napoli potrebbero creare qualche qualche problema ma non sarà una partita facile anche perché l’Atalanta ci tiene tantissimo alla Coppa Italia.

Sulla posizione di Gattuso: Sappiamo che comunque l’allenatore è sempre in discussione perchè i risultati sono l’unica cosa che conta. Se è vero che il presidente abbia contattato altri allenatori non è sicuramente qualcosa di bello per Gattuso. Rino in queste ultime ore ho letto che invitava la squadra ad avere coraggio e a non andare in depressione per quello che in questo momento non gli sta venendo bene”