Colantuono: “Osimhen può diventare forte come Cavani”

Stefano Colantuono, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen come Cavani? Osimhen ha le qualità e le caratteristiche per potersi avvicinare. Non si discutono le qualità, se riuscirà ad avere la volontà di migliorarsi giorno dopo giorno, cosa che ho visto in Cavani, diventerà forte come lui. Se Osimhen farà lo stesso diventerà forte come lui. Benevento-Cagliari? Il Benevento ha da recriminare e come. probabilmente sarei nero. E’ innegabile”.