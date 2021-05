Colantuono: “Osimhen? Molto simile a Cavani. Edinson era un martello pneumatico”

Durante l’intervista per Il Mattino, l’allenatore Stefano Colantuono si è espresso così sull’attaccante azzurro, Victor Osimhen:

“Victor è molto simile a Cavani, addirittura mi sembra sia più veloce di Edinson. Non so se sia più resistente, che era il vero punto di forza dell’uruguaiano. Non ho mai allenato nessuno come lui, con la sua voglia di migliorarsi ogni giorno. Era un martello pneumatico. Se Osimhen avesse la voglia giusta di migliorarsi come l’aveva Cavani, diventerebbe un’attaccante di livello mondiale. Ma deve essere costante e attento, Cavani lavorava in maniera ossessiva sulle cose.”