Colantuono, ultima spiaggia col Genoa? Sabatini: “Sarà una gara spartiacque per tutti”

La gara di Genova contro il Genoa sarà spartiacque per tutti in casa Salernitana, anche per l’allenatore. A dirlo, nel corso di una intervista al ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo granata Walter Sabatini: “Colantuono ha una ferocia al limite del collasso, la squadra lo segue con entusiasmo. Ma vedremo domenica cosa accadrà: la gara di Genova è uno spartiacque per tutti, allenatore compreso. Noi pensiamo alle soluzioni, ma al momento opportuno”.

Genoa-Salernitana sarà gara valida per la 25esima giornata e andrà in scena domenica alle ore 15.00.