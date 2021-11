Collovati: “E’ un grande Napoli. Con il Verona bisogna vincere”

Fulvio Collovati è stato intervistato da SerieANews.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di IamNaples.it:

E’ il giorno di Milan-Inter, come valuta la condizione delle due squadre? Chi arriva meglio al Derby?

“Se guardiamo la valutazione psicologica della Champions, l’Inter arriva meglio. Il Milan è a rischio eliminazione, mentre i nerazzurri possono qualificarsi se battono lo Shakhtar nella prossima gara. In campionato, invece, l’Inter ha tutto da perdere, visto che può vedere aumentare il suo distacco dalla vetta a 10 punti in caso di sconfitta. I rossoneri vogliono vincere il campionato, ma c’è anche il Napoli in corsa”.

Il Milan è ad un passo dall’eliminazione dalle coppe europee, ma il puntare sul campionato è stata una scelta inconscia o è una conseguenza dei risultati del girone di Champions?

“Il Milan è capitato in un girone di ferro, ma ha disputato delle buone partite: come a Liverpool, contro l’Atletico è stato deufradato, ha giocato un ottimo secondo tempo con il Porto. I rossoneri non hanno sottovalutato la Champions, che sia chiaro. I numeri di Milan e Napoli in campionato sono eccezionali”.

Il Napoli giocherà un match molto difficile contro il Verona, visto sia la condizione dei veneti che l’assenza di Koulibaly. Come vede i partenopei in questa lotta Scudetto?

“Questo è un grande Napoli, dove anche i rincalzi si sono dimostrati all’altezza contro il Legia Varsavia. Spalletti in Europa League ha fatto turnover, è inutile che dica di no. Adesso ci saranno gli scontri diretti con Inter e Lazio, ma già la partita contro il Verona è molto difficile. La squadra di Tudor ha fatto 24 gol, ma ne ha subiti anche 20. Il Napoli deve assolutamente vincere, poi dovrà pensare, con calma, agli scontri diretti”.