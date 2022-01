Collovati: “È un Napoli da primi tre posti, ma bisogna guardarsi le spalle”

Si ritorna subito in campo. Dopo la brillante prestazione contro la Sampdoria il Napoli va alla ricerca del passaggio del turno in Coppa Italia. Gli uomini di Spalletti se la vedranno al Maradona contro la Fiorentina reduce dal pesante ko in campionato contro il Torino. Chi segue da vicino le vicende di casa Napoli è Fulvio Collovati. L’ex calciatore è rimasto piacevolmente sorpreso dalla prova degli azzurri contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato: “Le partite dopo le vacanze sono sempre un punto interrogativo. Il Napoli, contro la Sampdoria, mi ha stupito in positivo: la squadra sta bene dal punto di vista fisico molto bene – ha detto al quotidiano “Roma” – È chiaro ed evidente che quando giochi con tre, quattro titolari in meno non può girare tutto a meraviglia. L’importante è che gli azzurri restino competitivi fino alla fine. E’ evidente che c’è distacco dall’Inter primatista, ma il Napoli deve fare il suo campionato come ha fatto finora. Gli azzurri sono da primi tre posti, ma devono guardarsi anche le spalle e non ripetere l’errore dello scorso campionato”.