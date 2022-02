Collovati: “Il Napoli se batte il Barcellona può vincere l’Europa League”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fulvio Collovati, ex campione del mondo: “Il Napoli deve giocare con convinzione, ved che alcuni sono combattuti sulla possibilità di sguardo su Scudetto ed Europa League. Ma quando ci sono questi incontri c’è fascino. Il Napoli se batte il Barcellona può vincere l’Europa League. Il Siviglia ha vinto l’Europa League per 3 anni e ora è secondo in classifica in Liga, ha acquisito caratura internazionale. Se il Napoli elimina il Barcellona quale ostacolo può frenarlo? Scudetto? L’Inter è leggermente favorita rispetto a Napoli e Milan ma la lotta è a 3. Nonostante tutto, l’Inter può andare in testa. Squadra in difficoltà al momento, probabilmente verrà eliminata dalla Champions League e dopo avrà attenzioni per il campionato. Anche la Champions diventa una distrazione se non puoi vincerla. Ultimamente hanno giocatori un po’ in difficoltà come Lautaro Martinez, Barella, De Vrij. L’asse della squadra è un po’ in difficoltà, però oggettivamente devo onorare quello che ho detto, la ritengo ancora favorita per lo Scudetto, sono convinto che si riprenderà. Cagliari? Una storia a parte quella partita. Premesso che giocare lì non è facile ma secondo me Osimhen e Fabian Ruiz li avrei fatti giocare dall’inizio, sono giocatori imprescindibili. Se non stai bene, non giochi nemmeno gli ultimi minuti. Osimhen trascinatore del Napoli verso i traguardi stagionali? Se giocassi ancora mi farebbe paura perché di testa è fortissimo. Cerca sempre di stare in linea con i difensori e questo è positivo”.