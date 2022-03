Collovati: “Napoli, nei momenti difficili si mostra il carattere vincente”

Fulvio Collovati è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il rischio dello sconforto per il Napoli c’è, bisogna capire che il campionato è lungo e tutto può accadere, anche Milan ed Inter si sono riprese dopo un momento di difficoltà, ma gli azzurri non devono passare dall’esaltazione dovuta alla vittoria con la Lazio alla depressione per la sconfitta del Maradona. In questi momenti si dimostra la personalità, non è una questione fisica ma mentale, bisogna dimostrare di avere la cazzimma. Vincere a Verona è fondamentale, ho commentato il Leverkusen, terzo in classifica nella Bundesliga, un’ottima squadra che ha messo in grande difficoltà l’Atalanta che poi ha vinto: ecco, il Verona è tosto ma la forza dell’avversario ti dà la carica per affrontare ogni gara. La grande fase difensiva deve dare forza e mentalità al Napoli, tuttavia 49 gol in campionato sono pochissimi, se rapportati alla posizione in classifica: non so se Osimhen e Mertens giocheranno insieme, si potrebbe tuttavia osare un po’ di più. Siamo nel momento decisivo del torneo, lo scudetto si decide tra marzo ed aprile. Per gli azzurri diventa importante il recupero di Anguissa, nelle gare che contano i giocatori dimostrino personalità, la delusione la capisco, non più i risultati altalenanti. Ripeto, è nei momenti difficili che le squadre mostrano il carattere vincente“.