Colomba: “Il Napoli nella corsa Scudetto? Presto per dirlo ma deve crederci”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Franco Colomba, allenatore: “Il Bologna non vive un momento facile tra infortuni e COVID-19, non dico che fosse una partita dal risultato scontato ma il Napoli è pur sempre superiore e l’ha manifestato da subito. Il Bologna ci ha provato un po’ nella ripresa ma poca cosa. Spalletti fa bene a rimarcare alcune cose quando si vince, magari fare un rimprovero. Il Napoli stava complicandosi la partita nel finale, bisogna prevenire e questa è una buona cosa. Napoli che rientra nella corsa Scudetto? Presto per dirlo ma le sorprese ci sono sempre. Il Milan ha perso contro lo Spezia, nessuno se l’aspettava. Tutto è molto fluido ancora. Il Napoli ci deve credere, se punta al primo posto poi magari se non viene almeno ha lottato fino alla fine”.