Colomba: “Insigne è il Totti del Napoli. De Laurentiis poco discreto nelle telefonate ad altri allenatori”

Franco Colomba a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio:

“Il Calcio di oggi è molto anomalo, ed anche i risultati in campo rispecchiano queste anomalie. Basti pensare alla vittoria dello Spezia al Maradona contro il Napoli – queste le parole di Franco Colomba, ex allenatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Una neopromossa che si è chiusa bene in difesa e con le giuste ripartenze è riuscita a portare a casa i 3 punti, approfittando anche di un momento di confusione totale degli azzurri. Ora, senza ulteriori impegni, credo che il Napoli possa recitare un ruolo importante in campionato, quantomeno per il raggiungimento della zona Champions. La squadra di Gattuso si riprenderà per forza, soprattutto considerando il ritorno degli infortunati. È sulla strada buona per poter far bene fino a fine campionato. Critiche a Rino? Il ruolo dell’allenatore comprende anche queste difficoltà, probabilmente De Laurentiis avrebbe dovuto avere un briciolo di discrezione in più, evitando di mettere in piazza i problemi ed i suoi contatti con altri allenatori, ancorché a quel periodo la sua squadra era in lotta per tutti gli obiettivi. Il presidente, però, è conosciuto per essere un decisionista, quindi vedremo cosa farà a fine stagione. A mio avviso è ancora tutto possibile, considerando che la Juve, contro cui si giocherà il recupero, non è imbattibile. Ci sono ancora tante partite da giocare ed il Napoli ha l’unico obiettivo di piazzarsi in zona Champions. Mancanza di gioco? È mancata brillantezza fisica negli interpreti, di conseguenza la qualità del gioco espresso è calata. Troppe partite ravvicinate in un periodo in cui il numero degli infortuni era elevato. Poi si è persa qualche partita importante, ed è venuto meno anche il morale. Dove arriverà il Napoli a fine stagione? Dipenderà dal recupero contro la Juve: in caso di vittoria, si metterebbe a pari punti, ma i bianconeri potrebbero avere ancora le coppe da giocare e, dunque, potrebbero essere sfavoriti. A chi non rinuncerei in questa squadra? Mertens è fondamentale, Fabian Ruiz mi è sembrato in fase di ripresa al pari di Ghoulam. Infine Insigne, che io definisco ‘il Totti di Napoli’. Un giocatore che viene messo sempre sotto accusa, ma è l’unico ad illuminare la squadra di Gattuso. Ricordo che anche Totti ha avuto dei momenti di alti e bassi nella sua carriera, ma a Roma nessuno si è mai permesso di criticarlo come succede con Lorenzo. Champions League? Come si dice a Roma ‘se po fa’”