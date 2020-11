Colonnese a Radio Crc: “Napoli imborghesito. Ibra è un fenomeno, ma domenica andava marcato meglio”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Roma. “Domenica il Milan ha vinto meritatamente, ma il Napoli non meritava due gol di svantaggio. Mi sarei aspettato di più da Koulibaly e Manolas. Ibrahimovic è un fenomeno, ma andava marcato meglio di quanto fatto al San Paolo. Mi permetto di dirlo, perché sono un estimatore sia di Koulibaly sia di Manolas. Ibra è un fenomeno, ma lo è anche Koulibaly. Purtroppo il duello di domenica è stato stravinto da Ibra”. Secondo Colonnese “Gattuso saprà rimettere il Napoli in carreggiata. I calciatori lo conoscono, sanno il carattere che ha. Non capisco perché adesso vengano sottolineati dei problemi. Gattuso ha già fatto fronte a situazioni del genere. Spero di rivedere presto il Napoli battagliero di inizio stagione. Ho paura che si sia imborghesito”. Infine, per Colonnese “L’assenza di Osimhen non basta a giustificare la sconfitta col Milan. Osimhen è un attaccante competitivo, ma non è mica Ronaldo il Fenomeno o Messi”.