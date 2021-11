Colonnese: “Ora il Napoli è più forte dell’Inter, il momento positivo va sfruttato”

Sale l’attesa per InterNapoli, in programma domenica a San Siro. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati alla vittoria per accorciare sul primo posto, ma di fronte ci saranno gli azzurri, leader in classifica e ancora imbattuti in campionato. Chi segue da vicino le vicende di Inter e Napoli è Francesco Colonnese, con un passato sia con la maglia nerazzurra che con quella partenopea. Intervistato dal quotidiano “Roma”, l’ex difensore non ha dubbi, è l’Inter che avrà l’obbligo di portare a casa i 3 punti: “Dopo la sosta per le Nazionali è sempre difficile fare una previsione. Per l’Inter è una partita decisiva. 7 punti sono tanti da recuperare, gli uomini di Inzaghi devono puntare alla conquista dei 3 punti se vogliono recuperare e puntare allo Scudetto. È uno scontro diretto, il Napoli, giocando fuori casa può anche andare a San Siro per il pari: giocando fuori casa ha a disposizione due risultati su tre”.