Colpaccio del Padova, affare in chiusura per l’ex azzurro Dezi

Il Padova, nelle ultime ore di questa finestra di calciomercato invernale, sta cercando di piazzare un colpo dalla Serie A: affare in chiusura per Jacopo Dezi, centrocampista ex Napoli e Parma oggi al Venezia.

Il centrocampista, arrivato al club della laguna appena un anno fa dal Parma, in Serie B, non ha trovato spazio in questa Serie A: solo una presenza. Il Padova vorrebbe portarsi a casa un centrocampista di valore che possa scaldare una piazza ambiziosa di ritornare al più presto in Serie B.