“Come con Mazzarri” Napoli, il piano di De Laurentiis per il futuro

Come riporta Repubblica il piano per il futuro del Napoli sembra essere chiaro. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di ricreare il modello che la società partenopea ha avuto con Mazzarri: stipendi contenuti e acquisti giovani e di prospettiva. Non sarà però così semplice replicare i successi di quel periodo. In primis perché i costi dei cartellini e degli stipendi sono generalmente cresciuti ovunque, trovare giocatori forti a cifre contenute è molto difficile. In secondo luogo il pubblico potrebbe percepire ciò come un drastico ridimensionamento, cosa che sta già accadendo, basti guardare alla disaffezione che sta colpendo il Maradona nelle ultime stagioni.