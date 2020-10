Compagnoni: ”Finora mi hanno impressionato Atalanta, Inter e Napoli”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Con la Juve non credo che il Napoli si schiererà con 4 punte. Anche in ragione dell’assenza di Insigne, credo vedremo un Napoli con tre punte e non quattro. A parte Demme e Lobotka, Zielinski e Fabian sono molto offensivi. Quindi il Napoli sarà a trazione anteriore, anche se prudente. In questi primi due turni mi hanno impressionato Atalanta, Inter e Napoli. Queste tre su tutti. L’Inter deve recuperare Skriniar ma anche lì 9 gol in due partite non sono pochi. L’Atalanta è mostruosa. Gomez è in una condizione straordinaria. L’Atalanta che abbiamo visto nella scorsa stagione, e quella attuale, deve essere considerata una concorrente allo scudetto. Per me sarà una corsa a quattro a questo punto. La Juve attuale a me non sembra una squadra da 90 punti. Chiesa alla Juve? Ho forti dubbi. La Juve prima dovrebbe vendere. Se non esce uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, credo sia difficile che si faccia un investimento così importante come Chiesa. Genoa? Un dirigente mi ha detto che se glielo impongono, possono giocare, ma il problema è che non si allenano. In Spagna c’è il limite di massimo 13 giocatori, in Inghilterra 14, dopodiché non si può giocare. In Italia non ci sappiamo comportare in caso di focolaio”.