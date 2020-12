Compagnoni: “Koopmeiners è molto vicino al Napoli, mi hanno detto che il club azzurro è messo bene nella trattativa”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il bicchiere non so se vederlo mezzo pieno o mezzo vuoto. Io non sottovaluterei l’AZ, che ha 4 o 5 giocatori di altissimo livello. Koopmeiners è molto vicino al Napoli. Mi è giusta questa voce. Ci sono tanti club europei importanti e uno di quelli in prima fila è proprio il Napoli. È un giocatore giovane, di 22 anni, con gran piedi, senso della posizione. Mi hanno detto che il Napoli è messo bene nella trattativa. L’AZ è stato sottovalutato fino ad ora. Ci sono state alcune prestazioni individuali che mi hanno lasciato perplesso. Demme nel 4-3-3 è l’ideale. Zielinski e Fabian Ruiz, quando non sono al 100%, faticano. Io domenica con il Crotone ripartirei dal 4-3-3 con Demme centrale. Ospina sicuramente è stato il migliore in campo. Sono sicuro che Gattuso prima o poi troverà continuità, prima sarà e meglio è. Perché con gli alti e bassi lo scudetto non lo vinci. Il Napoli visto con la Roma è da scudetto. Questa stagione è particolare, ma non solo in Italia”.