Comune di Napoli, Il Cons. Simeone: “Il Maradona pronto, il manto erboso in ottime condizioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale presso il Comune di Napoli: “Contenzioso Napoli-Comune per il Maradona? Non ci sono nuovi aggiornamenti, speriamo di riuscire a risolvere tutto per i primi di settembre. C’è la volontà da parte di tutti di chiudere questa brutta pagina tra le istituzioni e il Calcio Napoli. Siamo vigili, tutto si risolverà.

Domenica ci sarà l’esordio del Maradona. I tifosi ritroveranno uno stadio in salute, nonostante la preoccupazione maturata dopo i concerti vissuti in estate. Il manto erboso è in ottime condizioni. La manutenzione ordinaria è in programma, questo sarà un anno molto intenso. Ci sarà una pausa inedita tra novembre e dicembre e non dovremo lasciare lo stadio abbandonato a sé stesso in quei due mesi. Dobbiamo fare il nostro dovere, ma noi del Comune siamo pronti a trovare le soluzioni più adatte. Siamo in Europa e cercheremo di ospitare al meglio anche i top club che arriveranno dagli altri paesi. Abbiamo tutto per fare bene, incrociamo le dita per il tavolo con il Napoli in programma a settembre. Una deadline? So per certo che ci sono già interlocuzioni di carattere personale tra Comune e società per trovare una soluzione”.