Comune di Napoli, Simeone: “Maradona? Siamo ancora in attesa di ricevere un progetto dal club”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli e presidente della commissione infrastrutture “Siamo ancora in attesa di ricevere un progetto dal club, se intende farlo noi lavoreremo con piacere insieme, altrimenti si tratta solo di perdere tempo. Il comune di Napoli procederà per rendere il Maradona ancora più performante, a prescindere da De Laurentiis. E’ sempre stato così, il presidente non ha mai speso un euro per le migliorie dell’impianto. Per essere concreto l’intento di De Laurentiis, affinché gli venga dato in uso lo stadio Maradona, deve fare una proposta presentando questo progetto e su quello si troverà tutta la disponibilità non solo del sindaco, ma anche del consiglio comunale che non vede l’ora di ragionare sugli investimenti. Quando si parla di investimenti, si sappia che per uno stadio come il nostro, servono almeno 200 milioni di euro per ristrutturarlo. Voglio fare un appello al presidente: diamoci da fare, non perdiamo altro tempo perchè abbiamo un obiettivo da raggiungere e dobbiamo farlo quanto prima. Per il centro sportivo l’ex manicomio è lì, parliamo di 80 metri quadri, uno spazio enorme”.