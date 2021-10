Condò: “Il Napoli esce dall’Olimpico con nuove sicurezze”

Paolo Condò, giornalista, scrive su Repubblica a proposito del primato che il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli condividono al termine della nona giornata di campionato: “Anche se ha interrotto la sua striscia di vittorie, lasciandosi affiancare dal Milan in testa, il Napoli esce dalla battaglia dell’Olimpico con nuove sicurezze sulla solidità delle sue ambizioni… C’è un aspetto umano forte nel duello nascente fra Spalletti e Pioli, due allenatori che in Italia non sono ancora riusciti a vincere uno scudetto (il primo in Russia ce l’ha fatta). Spalletti fin qui tra Roma e Inter ha fatto senz’altro di più, arrivando quattro volte secondo, Pioli è alla prima vera chance della sua carriera, dopo la distanziata medaglia d’argento del torneo scorso”.