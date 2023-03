Condò: “Milan-Napoli in Champions? Gli azzurri avranno un vantaggio”

Paolo Condò, giornalista, ha analizzato sulle colonne de La Repubblica la gara di Champions League tra Milan e Napoli, e come ci arriveranno le due squadre: “Ma al quarto di finale tra Milan e Napoli la situazione di campionato sarà tutt’altro che estranea: andata e ritorno si giocheranno a distanza di sei giorni, inframezzati da un turno di A. Il Napoli riceverà il Verona in un’atmosfera da conto alla rovescia per il titolo, il che permetterà a Spalletti un turnover totale. Il Milan invece andrà a Bologna per guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions, traguardo indispensabile per valorizzare il cammino europeo in corso: e quindi Pioli dovrà destreggiarsi col suo organico incompleto da spalmare su tre partite in sei giorni. Non semplice”.