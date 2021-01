Condò: “Napoli senza entusiasmo come la piazza, sempre di cattivo umore”

”Ieri il Napoli non ha raddoppiato e nella ripresa non ha saputo gestire. Non è un caso. È l’entusiasmo da tempo smarrito in un ambiente sempre di cattivo umore”. Scrive così sul ko degli azzurri a Verona Paolo Condò, che nel suo editoriale firmato per Repubblica non esclude comunque gli azzurri dalla corsa alle prime posizioni.

“Questo è il campionato a venti squadre numero 17, ed era capitato solo tre volte che la squadra in testa al giro di boa avesse raccolto meno dei 43 punti con i quali il Milan si è laureato campione d’inverno. È un dato importante, descrive con i numeri — 5 squadre spendibili nel discorso scudetto, con una chance di rientro per il Napoli se vincesse il recupero e molto rispetto per la Lazio che è distante, ma sta volando — un equilibrio basato sull’imprevedibilità”.