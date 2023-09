Condò: “Per il Napoli beccare il Real Madrid è un’opportunità, non una sfortuna”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha commentato il girone del Napoli in Champions League:

“Per il Napoli beccare il Real Madrid non è una sfortuna, ma un’opportunità. Il Real è molto più pericoloso in primavera che in autunno quando gioca in Champions. Quantomeno, se il Napoli passerà agli ottavi, non potrà beccarli nel sorteggio e questa non è una cattiva notizia. Per me gli azzurri devono provare a vincere il girone e per me possono passare da primi. Non dimentichiamo le assenze di Courtois e Militao e in attesa di capire se il calendario renderà indisponibile anche Vinicius Jr, fuori per un mese e mezzo. Ancelotti è già promesso sposo del Brasile, questa sarà un’annata di transizione per il Real. Il compito sarà quello di rendere Bellingham sempre più centrale, in attesa di Mbappé del prossimo anno. Questo è l’anno migliore in cui affrontare il Real. Il Napoli dovrà essere anche un po’ presuntuoso quando affronterà i madrileni, così come Kvara e Osimhen dovranno essere anche un po’ maleducati al Bernabeu, per i quali non escludo persino un applauso a scena aperta per loro. Il Napoli ha fatto un grande sforzo per trattenerli, dopo aver perso Kim e Spalletti.

Il ruolino di marcia europeo di Rudi Garcia, però, è di tutto rispetto quindi sa come giocare in certi palcoscenici. L’anno scorso, la gioia dello Scudetto del Napoli ha un po’ annacquato la mancata opportunità in Champions League. Dopo il sorteggio, tutti credevamo che gli azzurri sarebbero potuti arrivare in finale. I bookmakers davano il Napoli dietro solo il City… La Serie A? Il margine dello scorso Scudetto è stato forse eccessivo, le altre hanno già mollato a gennaio e si sono concentrate in Europa. Poi anche la penalizzazione della Juventus ha inciso, demotivando ulteriormente le milanesi. Il distacco reale è di 8-10 punti ed è un margine che le altre possono colmare nei confronti del Napoli. Ora Milan e Inter mi sembrano avere già una mentalità diversa, saranno loro le principali rivali degli azzurri”.