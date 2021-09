Condò: “Spalletti bravo grazie al trucco più vecchio del mondo”

“Spalletti e il trucco più vecchio”. Paolo Condò titola così il suo articolo odierno sulle pagine de la Repubblica, partendo dal vantaggio che il Napoli si è costruito in classifica in questo avvio “grazie al trucco più vecchio del calcio, la somma di tante superiorità tecniche individuali che Spalletti ha velocemente trasformato in un disegno collettivo di gran pregio. Il Napoli palleggia come se sul campo, a filo d’erba, fossero stati stesi dei binari. Non è tiki-taka perché quello del vecchio Barça era calcio orizzontale, mentre qui invece la profondità dettata di continuo da Osimhen completa il gioco con la dimensione verticale. Ed è persino ovvio concludere che una squadra così ben “lavorata”, e nella quale Insigne continua a sfornare assist da campione d’Europa, abbia molto più del posto Champions come obiettivo”

Fonte: TMW