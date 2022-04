Il Leicester si qualifica per le semifinali della Conference League. Nella gara di ritorno dei quarti, le Foxes hanno battuto per 2-1 in trasferta il Psv Eindhoven in rimonta. Olandesi in vantaggio con Zahavi al 27′, gli inglesi ribaltano il risultato nella ripresa con Maddison al 77′ e Pereira all’88’.