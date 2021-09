Congo-Senegal 1-3: 90′ e assist per Koulibaly

Dopo la gioia per Victor Osimhen, arriva anche quella di Kalidou Koulibaly che vince con il suo Senegal nell’insidiosa trasferta in Congo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In gol Dia al 27′ su assist proprio del difensore del Napoli, poi arriva l’1-1 di Ganvoula su rigore a fine primo tempo. Nel finale, i Leoni della Tarenga fanno la voce grossa e trovano due gol in 5′ con Sarr e Mane su rigore. Il Senegal sale a 6 punti nel girone.

Classifica Girone H