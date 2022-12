Contatti Udinese-Napoli, idea Becao per gli azzurri

Come riportato dall’edizione veneta de Il Messaggero, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sarebbe in contatto con l’Udinese per portare il difensore Becao a Napoli.

“Nei giorni scorsi il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha contattato la dirigenza bianconera per chiedere informazioni sul 26enne di Salvador de Bahia in vista della prossima stagione. Becao, che ha il contratto in scadenza nel 2024, gradisce la destinazione, soprattutto vista la possibilità di giocare in Europa, cosa che non potrebbe garantirgli l’Everton, lontano dal piazzamento europeo”.