Conte a DAZN: “E’ stata una settimana tosta, sta nascendo un legame indissolubile con questi ragazzi”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria contro il Bologna per 3-0:

“Ho sempre detto, e lo ribadisco stasera, che ho grande fiducia nel gruppo storico. Sta nascendo un rapporto indissolubile con questi ragazzi, gente perbene che si allena tanto e che tiene molto alla maglia del Napoli. Era importante avere da subito una risposta dopo la sconfitta della settimana scorsa, uno schiaffo immediato che ci aveva fatto male. Ma non abbiamo mai perso la voglia di sacrificarci per rialzare la testa immediatamente. Dopo il secondo tempo di Verona ero dispiaciuto perchè erano riemersi, per tutti, scheletri che vorremmo mettere alle spalle.

E’ stata una settimana tosta, ma abbiamo capito che dobbiamo essere un corpo unico perchè singolarmente non si va da nessuna parte. Oggi ho visto lo spirito giusto, se non sei compatto contro squadre forti come il Bologna rischi davvero di fare fatica. I tre punti sono fondamentali, è la mia prima vittoria da allenatore del Napoli e sono emozionato, ma deve essere soltanto un punto di partenza. Il pubblico? Il dodicesimo uomo. Non avevo dubbi che il Maradona avrebbe fatto il Maradona. Allenatori, dirigenti e calciatori passano, quello che resta sempre è l’amore di un popolo profondamente legato alla maglia e al quale dovevamo lanciare un messaggio”