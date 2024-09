Conte a DAZN: “I tifosi hanno il diritto di sognare, ma dobbiamo restare con i piedi per terra”

– Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Monza: “Lukaku? L’importante è al di là che possa fare gol o meno, che partecipi attivamente alla partita, che contribuisca in maniera importante al raggiungimento dell’obiettivo finale, vale per tutti. Lui sta lavorando, sta cercando di fargli fare dei carichi superiori rispetto alla media perchè è arrivato non in perfette condizione, perchè quando sei fuori rosa diventa difficile, ma è un giocatore che può spostare sempre qualcosa di positivo nella partita, oggi ha lavorato tanto per la squadra, se fa gol è ancora meglio, ma l’importante è che ci sia sempre voglia di fare le cose per bene. Le altre squadre si allenano tutte, io li faccio allenare in maniera giusta e durante la sosta quelli che rimarranno, sfrutteranno la sosta per cercare di contiuare a entrare in condizione, abbiamo avuto giocatori negli ultimi giorni di mercato, ci sono Lukaku e Neres, cercheremo di sfruttare la sosta per aumentare ancora di puù la condizione. Se il Napoli può tornare a sognare lo scudetto? C’è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che puoi allenare la squadra per tutta la settimana, lo svantaggio è che la rosa non è competitiva come tutte quelle che partecipano alle coppe, c’è anche uno svantaggio. Cerchiamo di lavorare, è giusto e noi lavoriamo anche per alimentare i sogni affinchè i sogni si possano anche avverare ma il problema è che devo guardare la realtà e la realtà dice che siamo lontani da fare voli pindarici, anche oggi ce la siamo sudata, dobbiamo crescere, sono passati neanche tre mesi, il primo è il presidente che ha parlato di ricostruzione totale, vanno via 14 giocatori e ne arrivano 7, c’è grande aspettativa nei miei confronti perchè in passato ho fatto cose importanti, lasciamo i tifosi sognare, io devo tenere i piedi per terra e so la realtà dobbiamo lavore tanto e da poco abbiamo iniziato questo percorso, tante squadre sono favorite per tante situazioni, noi siamo partiti da dietro con rincorsa e ho esperienza per dire che dobbiamo restare con i piedi per terra. Ho un minimo di esperienza per dire che abbiamo appena iniziato un percorso di ricostruzione, dobbiamo accelerare per portare il Napoli al livello che gli compete”.