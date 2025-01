Conte a DAZN: “La squadra è sul pezzo, attenzione al Verona”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita con il Verona:

“Come restare concentrati? Bisogna uscire fuori dal contesto e stare concentrati sul campo, senza trasferire chissà cosa ai calciatori e all’ambiente di Castel Volturno. Siamo rimasti concentrati, abbiamo lavorato bene, ho visto la squadra sul pezzo e siamo riusciti a preparare la partita. Il Verona? E’ una squadra molto fisica, i tre davanti sono buoni giocatori, dovremo fare molta attenzione, sono bravi ad attaccare la profondità, sono veloci, è una squadra temibile, sarà una partita fisica, non fanno giocare bene di solito ma l’abbiamo preparata e cercheremo di superare l’ostacolo. Neres? Ho sottolineato come in passato ho dovuto fare a meno di calciatori importanti come Lobotka e lo stesso Buongiorno considerato da tutti un difensore forte. Jesus sta facendo bene, è capitato anche con Kvara, il valore aggiunto sta nel preparare tutti i giocatori nel migliore dei modi perché può capitare che si venga chiamati in causa e bisogna rispondere presente, i ragazzi lo stanno facendo in maniera ottimale e sono molto contento”.