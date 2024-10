Conte a DAZN: “Non mi è piaciuto il primo tempo. Stiamo costruendo una base solida”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria contro l’Empoli per 0-1:

“Cambio modulo col passaggio al 4-3-3? Volevamo vincere tutti questa partita, ma avevo avvertito e quando lo faccio è perché analizzo l’avversario, l’Empoli è tra le squadre più in forma del campionato, qui ad Empoli nessuno aveva fatto gol, c’erano tante insidie. Non mi è piaciuto il primo tempo, l’approccio è stato non nostro, timido, non so se un po’ impaurito, il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico, abbiamo diverse possibilità di sfruttare, viste le caratteristiche di alcuni calciatori. Il secondo tempo è stato totalmente diverso, abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. La fase difensiva di tutta la squadra è stata positiva, non ci dimentichiamo del lavoro di solidità che fa Matteo, abbiamo affrontato la partita facendo due sostituzioni, è la prima partita di Gilmour che ci può dare tanto, era la prima partita ed era un po’ timido. Ho trent’anni e passa di calcio alle spalle, so che stiamo costruendo una base solida per arrivare ad essere ambiziosi, ogni partita che vinciamo è da festeggiare perchè è sempre sudata, inevitabile che possa emergere qualche singolo, onore ai ragazzi che hanno capito che non ero felicissimo e nel secondo tempo hanno dimostrato di esserci su un campo difficile, con tanto vento, un campo non in perfette condizioni, ma come è per noi è per loro. Onore all’Empoli e a D’Aversa che sta facendo un ottimo lavoro. Il popolo napoletano è innamorato della squadra a prescindere dal risultato, la passione per la squadra non gliela toglierà nessuno, nè allenatore, nè squadra, nè società, dobbiamo essere consapevoli che arriveranno momenti difficili e come c’è esaltazione non deve esserci depressione, abbiamo intrapreso questo cammino e mi sono preso la responsabilità di costruire col club qualcosa che possa durare nel tempo e regalare soddisfazione ai nostri tifosi che si riconoscono sempre di più in questa squadra”.