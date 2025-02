Conte a DAZN: “Siamo durire. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio 2-2:

“Il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo e non sapevamo quanto sarebbe durato, abbiamo dato un segnale che volevamo vincere, mettendo Politano in posizione di esterno e la mossa ha dato i suoi frutti, quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi è stato un problema, l’unica cosa che potevo fare era far entrare Rafa Marin e gli faccio i complimenti, ha esordito in una partita calda. Dispiace perchè alla fine sono 4 punti nelle ultime 2 trasferte all’Olimpico che abbiamo lasciato al 90esimo contro la Roma e contro la Lazio, l’avevo detto anche in conferenza che questa squadra ha dei valori e li dimostra. Siamo duri a morire. Dispiace perchè al 90esimo è la seconda volta dopo la Roma e lascia un po’ l’amaro in bocca. Dobbiamo cercare di non snaturare le caratteristiche dei nostri calciatori. Raspadori ha qualità sia come seconda punta che come rifinitore, era un po’ questo il piano e penso che sia stato ben interpretato dai ragazzi, non posso chiedere di più a questi ragazzi, stanno facendo qualcosa di importante, non ci lamentiamo, tutto quello che sta accadendo non ci tocca, andiamo in campo, la Lazio è la nostra bestia nera, oggi hanno pareggiato al 90esimo, dobbiamo continuare a pedalare e essendo orgogliosi di quello che stiamo facendo e uscendo dal campo con la maglia sudata come stiamo facendo in ogni partita. Se tre pareggi di fila possono lasciare qualcosa dal punto di vista emotivo? Due pareggi sono venuti all’Olimpico contro la Roma e la Lazio, vanno presi come risultati positivi per noi, non dobbiamo dimenticare da dove è partita questa squadra, potevamo uscirne più contenti ma il calcio è questo, cerchiamo di fare il massimo non pensando ad altre cose, non facendoci contagiare da aspetti emotivi, sappiamo quello che abbiamo lavorato e lavoriamo per stare in questa posizione in classifica, per me è motivo di grande orgoglio vedere quello che si sta facendo: ragazzi straordinari stanno facendo qualcosa di straordinario”.