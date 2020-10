Conte: “Evitiamo nuovo lockdown. Feste private? Non manderemo polizia a casa”

Il nuovo Dpcm con le norme per arginare il coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore alla mezzanotte del 14 ottobre. “Rispettando queste misure potremo affrontare questa nuova fase – ha detto il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi -. L’obiettivo è evitare un lockdown generalizzato e tutelare l’economia. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole”. Conte ha chiarito: “Non manderemo la polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase”.