Conte ha deciso: il rodaggio è finito, ad Empoli in campo 7 nuovi acquisti!

Empoli-Napoli, 7 acquisti in campo da titolari nella probabile formazione

Domenica alle 12.30 il Napoli sarà di scena al Castellani di Empoli per quella che sarà l’ottava giornata del Campionato di serie A e per l’occasione il tecnico Antonio Conte potrebbe stravolgere la formazione titolare, dando spazio (anche per necessità) a 7 dei nuovi acquisti della sessione estiva del mercato.

Infatti, come riporta anche l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, ad Empoli dovrebbero partire da titolari nell’ordine Elia Caprile, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Billy Gilmour, Scott McTominay, David Neres e Romelu Lukaku. Scrive il giornale:

““Il “nuovo” che avanza, con ben 7 dei rinforzi estivi in lizza per una maglia tra i titolari per la delicata trasferta di domenica mattina (ore 12.30) a Empoli: Elia Caprile, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Billy Gilmour, Scott McTominay, David Neres e Romelu Lukaku. Sul Napoli comincia a soffiare con potenza crescente e inedita il vento del rinnovamento, che è alimentato pure dalla fastidiosa scintilla dell’emergenza, al di là delle strategie che stanno studiando a tavolino Antonio Conte e il suo staff”.

a cura di Tommaso Parrella