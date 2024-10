Conte in conferenza: “Abbiamo fatto ciò che dovevamo e mostrato maturità. Milan top club, sarà un test importante”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce per 1-0:

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, col 65% possesso di palla e 24 tiri in porta. Non so cosa posso chiedere di più. E’ inevitabile che i nostri avversari siano molto guardinghi. Il gol può arrivare anche al 95° minuto. Nessuno si aspettava il Napoli così in alto. Il Lecce non merita la classifica che ha, auguro il meglio a loro e sono convinto che otterranno la terza salvezza consecutiva. La settimana è lunga, sarà lavorativa per chi non ha giocato. Andiamo a giocare dopo 3 giorni, è una situazione nuova per noi. E’ un test importante contro una squadra forte, a San Siro, il Milan è un top club. Sappiamo che quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Le partite sporche sono diverse. Non abbiamo vinto in contropiede. Questa è stata una partita contro una squadra chiusa. A casa mia si dice che si confonde l’asso con la figura. Bisogna avere la pazienza di fare gol senza subire contropiede. Ad Empoli, nel primo tempo, abbiamo fatto una partita sporca. Portare a casa queste partite non è facile. Per molti i test saranno contro Milan, Atalanta e Inter, ma non era semplice nemmeno contro Empoli e Lecce. Abbiamo mostrato grande maturità. Per nessuno è facile giocare a San Siro contro Milan o Inter. Dobbiamo capire che tipo di partita faremo. Non voglio pensare all’Atalanta di domenica alle 12:30, prima c’è il Milan, e dopo l’Atalanta arriva l’Inter. Andiamo avanti di partita in partita. Cercheremo di non deludere nessuno. E’ una squadra che si sta costruendo e nessuno si aspettava ad inizio campionato. Neres e Ngonge? Sono contento della prestazione di David e di Cyril. Ngonge è un giocatore che sta crescendo tanto, è stato un po’ penalizzato dal giallo. Ha rischiato di prendere il secondo giallo e l’ha evitato, il rosso ci avrebbe ammazzato. Neres è un giocatore che determina la gara, ha qualità particolari che in rosa non abbiamo. Sono molto contento. Tutti i calciatori in rosa possono dare un contributo. Leao è un giocatore spacca-partite, non è solo Leao, ci sono tanti bravi calciatori. Abbiamo tanti elementi bravi”.