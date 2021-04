Conte in conferenza stampa: “Abbiamo dato una prova di forza contro un Napoli forte”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pari per 1-1 contro il Napoli.

Come valuta questo pareggio?

“Siamo venuti per giocare la gara e cercare i tre punti contro una squadra fortissima. Sapete cosa penso del Napoli, senza infortuni la vedevo come una squadra in lotta per lo scudetto, poi questi infortuni gli hanno tarpato le ali. Mi piace sottolineare la forza mentale della mia squadra, pur andando sotto con un episodio sfortunato non ha mollato. Sono contento e soddisfatto, abbiamo dato una prova di forza”.

La classifica si fa sempre più positiva…

“Questo tipo di partite in passato le avremmo subite, invece ora siamo cresciuti anche sul piano della solidità mentale. Con giocatori capaci che sanno tenere la concentrazione oltre il singolo episodio, credo che questo sia lo step più importante fatto nel tempo”

Cosa c’è dietro alla crescita di Eriksen?

“Quando un giocatore migliora è merito di tutti, innanzitutto del calciatore che non si è abbattuto. Ha sempre sentito la mia fiducia e quella di compagni e club, è sempre stato trattato da giocatore importante come gli altri. Ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi, adesso è sicuramente un giocatore per noi ritrovato.