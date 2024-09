Conte non cambia: con la Juve avanti con il 3-4-2-1, primi indizi di formazione

Ieri altra doppia di seduta di allenamento a Castel Volturno

Entra nel vivo la preparazione del Napoli in vista del big match di sabato contro la Juventus: Conte mette sotto torchio la squadra con una serie di doppie sedute. L’obiettivo è mantenere la concentrazione al massimo, non permettendo ai calciatori di rilassarsi nella settimana in cui gli azzurri restano a Castel Volturno senza partecipare alla nuova Champions.

Squadra che vince non si cambia, e dai primi indizi di formazione che trapelano dagli allenamenti, dovrebbe essere confermata la stessa squadra vittoriosa a Cagliari, con l’unico ballottaggio sull’out sinistro di centrocampo tra Spinazzola e Olivera, con l’italiano favorito. Avanti quindi con il modulo consolidato del suo allenatore per il Napoli, il 3-4-2-1 messo in mostra nelle prime 5 partite ufficiali di questa stagione, considerando anche i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena.

a cura di Tommaso Parrella