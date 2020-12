Conte polemico: ”Ora lo posso dire: non siamo stati rispettati dagli arbitri”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio interno contro lo Shakhtar: “Mancanza di cattiveria? Non sono d’accordo. Penso che la squadra abbia messo tutto quello che aveva. Ha dell’incredibile che in 180 minuti contro lo Shakhtar, in due partite dominate, non siamo riusciti a segnare. Il portiere nelle due partite è stato il migliore in campo. Non sono d’accordo sulla mancanza di cattiveria. Quale cattiveria? Hanno dato tutto quello che avevano. Non sono assolutamente d’accordo su questo”.

Il salto che l’Inter deve fare dal punto di vista della cattiveria?

“Queste sono valutazioni che devono essere fatte in maniera serena a freddo. Non penso che si possano fare queste valutazioni dopo un’uscita del genere. C’è molto rammarico però sinceramente non mi sento dire che ci sia stata mancanza di cattiveria, di determinazione e di concentrazione. C’è stata mancanza del gol. Se non segni non vinci. Penso che in tutta questa Champions League non siamo stati fortunati con gli arbitri e con il VAR. Ora che siamo usciti mi sento di dover dire questo. Mi sembra che l’Inter non sia stata rispettata, se andate a ritroso a vedere le situazioni che sono capitate che non sono state viste o valutate. Potevamo passare il turno facendo un gol, se non segni non vinci le partite”.

I cambi che hanno inserito qualità non hai pensato di farli un po’ prima per supplire alla mancanza di energia?

“Sanchez l’ho fatto entrare al 75′, ci saremmo andati a sbilanciare con lui giocando con tre punte, poi c’era Lautaro che aveva finito secondo me un po’ di energia. In mezzo al campo i calciatori erano quelli. O facevo entrare Sanchez come punta o Eriksen per Gagliardini. Ho preferito mettere una punta in più”.

Mancata la qualità?

“Non ho nulla da rispondere”.

Sei punti in sei partite. Fuori dall’Europa. E’ un passo indietro? C’è un problema dell’Inter in Europa?

“In che senso? Oggi lo Shakhtar ha stravolto uno schema di gioco che per loro è l’Ave Maria. Chi gioca contro di noi stravolge ogni volta il sistema per pararci. Che problemi di gioco ci sono?”.

L’Inter ha fatto cinque gol allo Shakhtar.

“Infatti ci hanno affrontato in maniera diversa. Pensate prima di fare le domande”.

Non hai mai un piano B per ribaltare queste soluzioni?

“Sì il piano B non ce l’abbiamo però non ve lo diciamo perchè non vogliamo renderlo pubblico perchè poi ci parano il piano B e siamo rovinati”.