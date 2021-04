In conferenza stampa Antonio Conte ha usato davvero belle parole per il Napoli e per Gattuso:

“Il Napoli ha una delle rose più importanti in Serie A. All’inizio del campionato l’ho messa nella lista delle candidate per vincere lo scudetto. Gattuso sta facendo bene ed è un bravissimo allenatore, ma lo sappiamo tutti benissimo, me compreso, che l’allenatore è la persona più soggetta ad affrontare situazioni spiacevoli se mancano i risultati. Nemmeno per me è stato un anno facile”.