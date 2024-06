Conte sulla difesa: “Presi trppi gol l’anno scorso, specialmente al Maradona”

“L’anno scorso il Napoli ha incassato 48 gol. E’ stata la decima difesa del campionato e non a caso è arrivato decimo. In casa sono stati subiti 27 gol e 21 fuori. Bisogna ritrovare un equilibrio. Non ci sono squadre che si qualificano per la Champions con difese che prendono tanti gol”. Antonio Conte individua qual è il primo problema da risolvere come allenatore della squadra. “Nel calcio – osserva – ci deve essere un equilibrio trai reparti. La prima cosa che dobbiamo fare è fare in modo che tutta la squadra lavori per la fase difensiva. Facendo delle analisi vogliamo apportare dei correttivi. Girano tanti nomi. Cercheremo di trovare – conclude – il profilo migliore rispettando certi parametri. Per la difesa cercheremo di fare qualcosa dal punto di vista tattico e per dare più sostanza”. (Clicca qui per la conferenza integrale)