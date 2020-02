Continua il ciclone Haaland: ecco un retroscena sul concepimento dell’attaccante

Hålieno. Ormai il gioco di parole tra italiano e norvegese è virale. Hype del tutto giustificato. Per lui parlano i numeri, score spaventoso per un giocatore classe 2000 che si è preso di prepotenza il calcio europeo. 10 gol in 7 gare di Champions League, segna 39 il ruolino dei gol nella stagione 2019/2020. In 29 gare. Numero mostruosi per il nuovo fenomeno che ha ‘un inizio’ molto curioso, svelato da Paolo Condò negli studi Sky nel post partita.

“Che vi aspettavate da uno che è stato concepito in uno spogliatoio?”. Una battuta? Una confessione? Sicuramente un retroscena che si è lasciato scappare Jan Åge Fjørtoft, ex calciatore e oggi talent per la televisione norvegese. Nonchè grande amico di famiglia ed ex compagno del papà di Haaland – ha condiviso con lui l’avventura in Nazionale. Un rapporto che deve aver portato anche a confidenze di un certo tipo, rivelate da Condò e commentato con il sorriso sulle labbra: “Per forza è fortissimo!”. Luogo del ‘misfatto’ lo spogliatoio del Leeds, infatti Haaland è nato nella città inglese, visto che il papà al tempo giocava con i Peacocks.

Fonte: Gianlucadimarzio.com