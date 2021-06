Copa America, Brasile-Colombia 2-1: disastro Pitana, Ospina furioso

Termina 2-1 la partita tra Brasile e Colombia, al termine di oltre 100’ molto tesi, causati anche dalle decisioni dell’arbitro Pitana. In vantaggio i Cafeteros grazie a un gol strepitoso di Luis Diaz in rovesciata. Tanti falli, a tratti anche molto duri nei confronti dei calciatori più tecnici delle due squadre, come per esempio Neymar e Cuadrado. Nella ripresa, l’episodio del pareggio di Firmino ha causato il nervosismo dei colombiani. Nel corso dell’azione, infatti, Pitana è stato colpito dal pallone, ma non ha fermato il gioco. L’azione è proseguita, mentre i Cafeteros stavano protestando ed è arrivato il gol dell’attaccante del Liverpool, complice un intervento non impeccabile di Ospina. Tornando al tocco dell’arbitro, dopo un check col VAR, si è deciso di convalidare il gol. Il regolamento parla chiaro. In caso di tocco dell’arbitro, il gioco va fermato se:

Il pallone passa in possesso agli avversari.

Una squadra comincia un’azione promettente.

Viene segnata una rete.

Il pallone era già in possesso del Brasile e da quel tocco non è stato segnato un gol. Ma è nata un’azione molto promettente e, dunque, l’arbitro Pitana avrebbe dovuto fermare il gioco. Tante sono state le proteste, soprattutto di Ospina e Yerry Mina (che in Europa sarebbero stati ammoniti, se non espulsi. Ma il Sudamerica è bello anche per questo). Il gioco è ripreso solo quando gli animi si sono ‘‘calmati’’. Lecito utilizzare virgolette, visto che ci sono altri falli, anche abbastanza duri (vittima: O Ney, che il calcione di Cuellar se lo ricorderà per parecchio tempo), che hanno ulteriormente surriscaldato gli animi, soprattutto dopo il gol di Casemiro al 100’. Da segnalare l’espulsione di un membro dello staff di Tite e la gioia del Brasile a fine partita. Una Colombia molto combattiva, che deve trarre dei lati positivi da questo match. Per Ospina, eguagliato il record di Valderrama con 111 presenze con la nazionale, a -1 dal primato in solitaria.