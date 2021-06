In questa notte si sono svolte le ultime partite di Copa America del girone B, e ad attendere il proprio destino c’era la Colombia del portiere del Napoli, David Ospina. Dietro il Brasile e il Perù di Gianluca Lapadula, la Colombia riesce ad accedere alla fase finale della competizione come migliore terza, anche se con delle prestazioni non del tutto convincenti se non per quella contro il Brasile.