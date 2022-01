Sconfitta per l’Algeria contro la Guinea Equatoriale nella 2^ giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa. La nazionale di Adam Ounas, campione in carica dopo la vittoria della coppa nel 2019, rischia l’eliminazione. Giovedì servirà una vittoria contro la Costa d’Avorio per qualificarsi. I media algerini riferiscono che l’attaccante del Napoli non è ancora stato convocato perché deve recuperare la condizione migliore.